ROJADIRECTA NAPOLI-Granada ROMA-Braga MILAN-Stella Rossa TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 24 febbraio 2021. Occhi puntati su NAPOLI-Granada ROMA-Braga MILAN-Stella Rossa, le partite delle tre italiane impegnate nella gara di ritorno dei 16esimi di UEFA Europa League.

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Arsenal-Benfica (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

18:55 Streaming Napoli-Granada (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 254 Satellite, Canale 485 Digitale Terrestre)

Al Maradona di Napoli arriva il Granada per il ritorno dei sedicesimi di Europa League con gli spagnoli forti del 2-0 ottenuto all’andata. Giocatori da tenere d’occhio: il giovane centrocampista del Napoli Elif Elmas sarà felice di tornare a casa, avendo fatto gol in due delle sue ultime tre partite casalinghe ufficiali da titolare. Da centrocampista, cinque delle sei partite di coppa (sia nelle competizioni nazionali che europee) in cui Kenedy (GRA) ha fatto gol per le squadre spagnole (inclusa la partita di andata) sono state vinte ‘a zero’.

Statistica in evidenza: le ultime cinque partite casalinghe in competizioni UEFA del Napoli contro avversarie spagnole hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare (con quattro di esse terminate con dei pareggi per 1-1) ed hanno visto tutte risultati di 1-0 alla fine del primo tempo, quattro dei quali a favore del Napoli.

Diretta Napoli Granada su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 254 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Ajax-Lilla (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

18:55 Rangers-Antwerp (Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Streaming Milan-Stella Rossa (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), TV8 in chiaro

La partita di andata ha visto di tutto: un gol annullato, un autogol, due rigori, sei cartellini gialli ed uno rosso, e infine il Milan ha perso nei minuti di recupero il vantaggio che aveva conquistato a Belgrado ed ha portato a casa solo un pareggio per 2-2. Ciononostante, i padroni di casa restano i favoriti per raggiungere il prossimo turno in UEFA Europa League (UEL), nonostante arrivino per la prima volta in questa stagione da tre partite senza vittorie (in tutte le competizioni, 1 pareggio, 2 sconfitte).

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Diretta Milan Stella Rossa su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8.

21:00 Streaming Roma-Braga (Europa League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

Forte della vittoria per 2-0 nella gara di andata, la Roma sembra in una buona posizione per raggiungere gli ottavi di finale di UEFA Europa League (UEL) per la quarta volta consecutiva. Ha perso solo una delle ultime sei partite in questa fase di UEL (3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta), mentre le quattro vittorie nelle ultime sei partite ufficiali (4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), incluse tre vittorie consecutive, sottolineano la condizione della Roma prima di questo scontro.

Diretta Roma Braga su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Manchester United-Real Sociedad (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Leicester-Sparta Praga (Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e TarjetaRojaOnline Gratis non sono considerate legali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.