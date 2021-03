CAGLIARI JUVENTUS Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis: Diretta DAZN o Video SkyGo?

Dove vedere Diretta Cagliari Juventus Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida per la 27a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi domenica 14 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

La Juventus (uscita definitivamente da questa stagione di UEFA Champions League dopo una partita infrasettimanale al cardiopalma contro il Porto terminata solo ai tempi supplementari) è ancora in corsa per il podio.

La Vecchia Signora ha segnato esattamente tre gol in ciascuna delle ultime tre vittorie in Serie A, sebbene non sia riuscita a segnare nei primi 30 minuti in cinque partite consecutive nella massima serie (3 vittorie, 1 pareggio, L1). D’altronde, la Juventus è l’unica squadra della Serie A a non aver ancora subìto alcun gol tra il 16° ed il 30° minuto di gioco.

Sebbene sia ampiamente considerata più propensa in questa partita a superare l’handicap di -2 che a perdere, la Juventus è senza vittorie da tre trasferte ufficiali (1 pareggio, 2 sconfitte) per la prima volta dopo lo scorso ottobre. Inoltre, il record di cinque vittorie nell’arco di 12 trasferte di Serie A è il record peggiore dei ‘Bianconeri’ a questo punto di una stagione dal 2011/12.

Cagliari Juventus Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Cagliari Juventus viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il fuoriclasse Cristiano Ronaldo è il capocannoniere del campionato di Serie A con 20 reti all’attivo: fra i 18 stadi in cui ha giocato, tuttavia, la Sardegna Arena è l’unico nel quale il portoghese non è ancora andato a segno. Fra i rossoblù spiccano invece i 13 goal del brasiliano João Pedro: l’ultimo brasiliano a segnare almeno 13 volte a questo punto del torneo era stato Adriano (14 centri nel 2004/05).

Cagliari Juventus Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Cagliari Juventus in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Nei 39 precedenti in Serie fra le due squadre in casa dei sardi, è la Juventus a prevalere con 17 vittorie, 12 pareggi e 10 affermazioni dei rossoblù. La Juventus, in particolare, ha vinto 8 delle ultime 9 sfide nel massimo campionato contro il Cagliari, cogliendo ben 7 clean sheets. L’unico successo rossoblù è arrivato nella scorsa stagione il 29 luglio (2-0 con goal del giovane Gagliano e di Simeone. I rossoblù sono reduci da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare, mentre i bianconeri vengono da 3 vittorie e un pareggio nei precedenti 4 impegni di campionato.

Cagliari Juventus Formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro. Allenatore Semplici. Squalificati: Lykogiannis, Pavoletti. Indisponibili: Rog, Sottil, Walukiewicz.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bentancur, Dybala, Demiral, Ramsey.

Alternative per vedere Cagliari Juventus in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Cagliari Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

Federico Chiesa della Juventus ha eguagliato il suo primato personale di assist in un singolo campionato di Serie A (sei, come nel 2019/20 con la Fiorentina), ma non aveva mai partecipato a 13 gol (sette reti, sei assist) nelle sue prime 23 gare in una singola stagione nel massimo campionato.

L’unica alternativa per guardare Cagliari Juventus potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.