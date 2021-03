MILAN NAPOLI Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis: Diretta Sky o DAZN Video?

Dove vedere Diretta Milan Napoli Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida per la 27a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi domenica 14 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Nonostante abbia vinto due delle ultime tre partite di Serie A, il Milan è ancora indietro rispetto agli acerrimi rivali dell’Inter nella corsa al titolo. Detto questo, il Milan ha chiaramente la capacità di dominare le partite fin dall’inizio, essendo stato in vantaggio già alla fine del primo tempo in 16 delle sue vittorie in Serie A finora. Un record alto in campionato. Curiosamente, sei delle ultime sette partite di questo tipo hanno visto il Milan in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo.

Il Milan, tuttavia, ha vinto solo una delle ultime sei partite casalinghe ufficiali nei 90 minuti (1 vittoria, 3 pareggi, 2 sconfitte). Inoltre, i Rossoneri hanno guadagnato in casa solo il 39,29% del totale dei loro punti, che è la seconda percentuale peggiore tra tutte le squadre. Inoltre, hanno vinto partite casalinghe consecutive in Serie A solo in un’occasione.

Milan Napoli Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Milan Napoli viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il Napoli potrebbe essere l’avversario giusto per loro, visto che i Partenopei sono senza vittorie qui in quattro scontri diretti ufficiali, avendo segnato un solo gol in quella sequenza (3 pareggi, 1 sconfitta). Inoltre, tutte e otto le ultime vittorie ufficiali del Napoli sono arrivate in casa. Tuttavia, il Napoli è ora imbattuto da quattro partite (3 vittorie, 1 pareggio), avendo segnato esattamente tre gol nelle ultime due.

Milan Napoli Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Milan Napoli in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La squadra ospite è però senza vittorie in sei trasferte ufficiali (1 pareggio, 5 sconfitte), subendo almeno 3 gol in quattro di esse, mentre hanno perso nonostante un handicap di +1 in altre quattro occasioni.

Milan Napoli Formazioni

Inoltre, il Napoli è stato in vantaggio alla fine del primo tempo solo in una delle ultime 11 trasferte ufficiali, perdendo anche in tre trasferte in questa stagione di Serie A in cui pareggiava alla fine del primo tempo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Mandzukic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ghoulam, Petagna, Rrahmani, Manolas, Lozano.

Alternative per vedere Milan Napoli in Diretta Streaming Gratis

Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

Il Diavolo ha vinto e bene a Verona nella giornata precedente: uno 0-2 suggellato dalle prodezze di Krunic e Dalot, a segno rispettivamente con una punizione a giro e con un destro nato dopo un gran numero sul difensore avversario.

L'unica alternativa per guardare Milan Napoli potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Tre punti anche per i partenopei, passati al Diego Armando Maradona con il 3-1 rifilato al Bologna: doppietta di Insigne e ritorno al goal di Osimhen, finalmente recuperato dopo i tanti guai fisici e la positività al Covid-19 che hanno rallentato il suo processo d’ambientamento al campionato italiano.