Barcellona-Huesca Streaming info Rojadirecta TV e TarjetaRojaOnline Gratis: Diretta DAZN Video o Sky Live?

Barcellona-Huesca chiude la 27a giornata della Liga spagnola nella quale Laporta farà il suo esordio come presidente della società Basca. Il Barcellona (terzo con 56 punti in classifica) resta inaspettatamente in corsa per il titolo avendo battuto l’Osasuna nell’ultima partita de La Liga, mantenendo un distacco di appena sei punti dalla vetta prima di questo fine settimana e che sono diventati sette dopo il pareggio della capolista Atletico Madrid in casa del Getafe (0-0).

I Blaugranes hanno vinto 20 delle loro ultime 30 partite nella Liga (5 pareggi, 5 sconfitte), con nove (45%) delle vittorie di questa sequenza che hanno visto il Barcellona superare un handicap di -2. La squadra di Messi arriva da tre vittorie consecutive e senza subire gol. Vincendo oggi il Barcellona si collocherebbe al secondo posto superando il Real Madrid (57).

A che ora si gioca Barcellona-Huesca in diretta streaming

Il posticipo della 27a giornata Barcelona-Huesca de “LaLiga Santander” si giocherà oggi lunedì 15 marzo 2021 con inizio alle ore 21:00 italiane al Camp Nou.

Barcellona-Huesca Diretta TV al posto di Rojadirecta



Barcellona-Huesca viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Barcellona-Huesca Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Barcellona-Huesca sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.