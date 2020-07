CAGLIARI JUVENTUS Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o Sky Go Live?

Dove vedere Cagliari Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 29 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Chi vincerà? Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 21:45 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari Juventus: come seguire la partita streaming e in tv.

Cagliari Juventus giocano il proprio penultimo impegno stagionale in campionato questa sera. I sardi, che hanno vissuto un finale di stagione davvero povero di risultati, vengono dalla sconfitta casalinga con l’Udinese dello scorso turno e contano al momento 42 punti in classifica. Prima discesa in campo col meritatissimo nono scudetto cucito sulla maglia per la Juventus di Maurizio Sarri, che ha chiuso i conti nel posticipo di domenica scorsa grazie al 2-0 dello Stadium contro la Sampdoria.

Cagliari Juventus viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Il Cagliari ha vinto 9 volte su un totale di 38 gare disputate in Sardegna tra le due compagini nel massimo campionato calcistico del nostro Paese, i pareggi sono 12 e le vittorie esterne dei bianconeri 17: il risultato che manca da più tempo è il pareggio, stagione 2005/2006, con vantaggio rossoblù di Suazo e pareggio juventino con Cannavaro.

Partita Cagliari Juventus live streaming su DAZN (https://www.dazn.com/) disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Cagliari Juventus non viene trasmessa in chiaro.

Le formazioni di Cagliari Juventus che speriamo di vedere in campo.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Klavan, Pisacane; Mattiello, Faragó, Ladinetti, Ionita, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga.

JUVENTUS (4-3-3): Gigi Buffon; Cuadrado, Rugani, Leo Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Altre forme per vedere Cagliari Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Cagliari Juventus potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.