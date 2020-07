ROJADIRECTA Venezia-Perugia Trapani-Crotone PSG-Lione, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi venerdì 31 luglio 2020, dove spicca l’ultima giornata di Serie B (lotta per il terzo posto, per i playoff e playout) con il drammatico scontro salvezza quello che si gioca questa sera tra Cosenza e Juve Stabia, rispettivamente quartultima e terzultima in classifica.

21:00 Ascoli-Benevento (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Trapani-Crotone (Serie B) – Dazn.

Si sfidano questa sera in terra di Sicilia Trapani e Crotone, in una sfida di importanza capitale per i padroni di casa, reduci dalla vittoria in extremis di Perugia, al momento penultimi ma che con una vittoria potrebbero agguantare con un colpo di reni e proprio sul fotofinish un posto nello spareggio per non retrocedere in Serie C. Nulla più da chiedere al torneo per il Crotone di Giovanni Stroppa, meritatamente promosso in Serie A come secondo al termina di una splendida cavalcata.

Diretta Trapani Crotone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

21:00 Livorno-Empoli (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Cosenza-Juve Stabia (Serie B) – Dazn.

E’ un drammatico scontro salvezza quello che si gioca questa sera tra Cosenza e Juve Stabia, rispettivamente quartultima e terzultima in classifica prima di questa sfida. I calabresi vengono dall’esagerato successo di Empoli, 1-5 il finale, ma soprattutto da una striscia di 4 vittorie consecutive. I campani, all’opposto, sono precipitati in questa situazione al culmine di un periodo nero che li ha visti conquistare i 3 punti una sola volta nelle ultime 9 uscite.

21:00 Diretta Venezia-Perugia (Serie B) – Dazn.

Va in scena in Laguna un altro scontro ad altissima tensione per la permanenza in Serie B, la sfida tra Venezia e Perugia. I veneti vengono dalla sconfitta nel derby col Cittadella e vantano 2 soli punti di vantaggio sul Pescara sedicesimo e non hanno ancora dunque la certezza di rimanere in Serie B il prossimo anno; ancora peggiore la situazione degli umbri, che dopo aver perso in casa col Trapani si ritrovano a pari punti con gli abruzzesi anche se in vantaggio negli scontri diretti.

21:00 Chievo-Pescara (Serie B) – Dazn.

21:00 Frosinone-Pisa (Serie B) – Dazn.

21:00 Entella-Cittadella (Serie B) – Dazn.

21:00 Cremonese-Pordenone (Serie B) – Dazn.

21:00 Salernitana-Spezia (Serie B) – Dazn.

21:10 PSG-Lione (Finale Coupe De La Ligue) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Le partite si possono vedere, dove evidenziato, anche con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.