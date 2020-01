Info ROJADIRECTA Napoli-Lazio (Coppa Italia) Chelsea-Arsenal, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi martedì 21 gennaio 2020, dove spiccano Napoli-Lazio (Coppa Italia) e Chelsea-Arsenal (Premier League)

20:30 Diretta Goal (Premier League) – Sky Sport Uno.

20:45 Diretta Napoli-Lazio (Coppa Italia) – RAI Uno.

Arbitro Massa. Si affrontano questa sera al San Paolo per i quarti di finale di Coppa Italia Napoli e Lazio. I partenopei hanno vinto il secondo trofeo nazionale per importanza 5 volte nella loro storia, l’ultima nel 2014, e affrontano la Lazio dopo aver avuto ragione del Perugia negli ottavi col punteggio di 2-0. Sette invece i trionfi dei capitolini, detentori del titolo e reduci, a livello di ottavi di finale, dal 4-0 casalingo col quale hanno avuto la meglio sulla Cremonese.

Diretta Napoli Lazio in chiaro sui canali digitali di Rai Uno. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:10 Lione-Lilla (Coupe de la Ligue) – DAZN.

21:15 Diretta Chelsea-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football.

I Gunners dopo una buona partenza hanno vinto solo due delle ultime 15 partite di campionato, contro il West Ham a dicembre e contro il Manchester United a capodanno. Da segnalare come queste due squadre si siano curiosamente affrontate nella gara d’andata meno di un mese fa: all’Emirates Stadium il 28 dicembre vinse il Chelsea per 1-2, mentre oggi è già tempo della gara di ritorno, per via della singolare struttura di calendario della Premier League.

Diretta Chelsea Arsenal sui canali digitali di Sky Sport Football. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con SkyGo, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.