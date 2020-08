ROJADIRECTA Juventus-Roma Napoli-Lazio Atalanta-Inter, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 1 agosto 2020, dove spicca l’ultima giornata di Serie A con ben 4 sfide spettacolari: Juventus-Roma, Napoli-Lazio, Atalanta-Inter e Milan-Cagliari. In Inghilterra si gioca la Finale Fa Cup Arsenal-Chelsea.

18:00 Brescia-Sampdoria (Serie A) – Dazn e Dazn1.

18:30 Arsenal-Chelsea (Finale Fa Cup) – Dazn.

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Juventus-Roma (Serie A) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

I bianconeri cercano di chiudere al meglio la stagione, dopo che a Cagliari mercoledì sera hanno subito la sesta sconfitta stagionale in campionato. Potrebbe diventare la Champions league il destino di Paulo Fonseca se i ragazzi in giallorosso saranno capaci di aggiudicarsi la fase finale dell’Europa League 2019/2020 in programma ad agosto dopo la chiusura del campionato.

Diretta Juventus Roma con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Milan-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

20:45 Diretta Napoli-Lazio (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

S’è inceppato il Napoli di Rino Gattuso, solo 2 vittorie nelle ultime 6 gare giocate: da ultimo, la secca sconfitta di San Siro contro l’Inter per 2-0 di martedì scorso. Dopo il rendimento pesantemente negativo della prima fase post-covid, i biancocelesti hanno inanellato 3 vittorie di fila contro Cagliari, Verona e Brescia, insufficienti tuttavia a rilanciare i capitolini nella lotta scudetto.

Diretta Napoli Lazio con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Diretta Atalanta-Inter (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Atalanta a quota 98 reti segnate fin qui nel torneo, col prestigioso e storico traguardo delle 100 segnature ad un passo. L’Inter ha vinto in trasferta 3 delle ultime 5 partite giocate, contro Parma, SPAL e Genoa, pareggiando invece, con identico risultato, 2-2, le gare di Verona e dell’Olimpico contro la Roma.

Diretta Atalanta Inter con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

22:30 Cerimonia Premiazione Scudetto Juventus – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.