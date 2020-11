⚽ ROJADIRECTA Lazio-Juventus Atalanta-Inter Bologna-Napoli Milan-Verona, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 8 novembre 2020, dove spiccano Lazio-Juventus, Atalanta-Inter, Bologna-Napoli, Milan-Verona, per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A.

12:15 Utrecht-Ajax (Eredivisie) – Dazn.

12:30 Diretta Lazio-Juventus Streaming (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Ancora una volta moltissimi dubbi sui giocatori a disposizione di Inzaghi: in porta dovrebbe esserci Reina. Strakosha, Leiva e Immobile out, c’è speranza per Luis Alberto. Ennesimo stop per Chiellini: problema muscolare alla coscia sinistra. La coppia Ronaldo-Morata per il momento non si tocca, Dybala parte ancora dalla panchina. Ancora incerta la presenza di Kulusevski dall’inizio. In mezzo Rabiot con Bentancur, in vantaggio su Arthur.

Diretta Lazio Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

12:30 Juventus-Sassuolo (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A

12:35 Jiangsu Suning-Guangzhou Evergrande (Chinese Super League) – Dazn

13:00 West Bromwich Albion-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Motherwell-Celtic (Scottish Premier League) – Sky Sport Collection

13:00 Manchester United-Arsenal (Fa Wsl) – Dazn

14:00 Getafe-Villarreal (Liga) – Dazn

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Atalanta-Inter Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Oltre a Gosens e De Roon Gasperini dovrà fare a meno anche di Palomino. In attacco potrebbe rivedersi Ilicic titolare al fianco di Gomez, con Zapata unica punta, ma le soluzioni per Gasperini sono sempre moltissime. Hateboer convocato. Lukaku è convocato, ma Conte dovrebbe confermare la coppia Sanchez-Lautaro per non rischiare il belga dall’inizio. Barella alle loro spalle. In mediana Brozovic favorito dopo i dubbi sulla positività di Gagliardini (e Radu) e ballottaggio tra Young e Darmian. Padelli di sicuro out per Covid.

Diretta Atalanta Inter con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Torino-Crotone (Serie A) – Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Genoa-Roma (Serie A) – Dazn e Dazn1.

15:00 Pescara-Cittadella (Serie B) – Dazn1

15:00 Leicester-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport

15:00 Alessandria-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Como-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Feralpisalò-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Avellino-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Turris-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Virtus Francavilla-Casertana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Foggia (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Wolfsburg-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

16:15 Real Sociedad-Granada (Liga) – Dazn

17:00 Reggiana-Venezia (Serie B) – Dazn

17:00 Nizza-Monaco (Liga) – Dazn

17:30 Manchester City-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Novara-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pistoiese-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Imolese-Modena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Mantova-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Padova-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Sambenedettese-Perugia (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bari-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bisceglie-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Bologna-Napoli Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Pochi dubbi per Mihajlovic, che dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio. Tanti cambi per Gattuso rispetto alla gara di Coppa. Insigne con Mertens e Lozano dietro Osimhen. Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz in mediana.

Diretta Bologna Napoli con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Bayer Leverkusen-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:00 Sandefjord-Stabaek (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Start-Sarpsborg (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Bodo/Glimt-Aalesunds (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Molde-Kristiansund (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Viking-Rosenborg (Eliteserien) – Eurosport Player

18:30 Levante-Alaves (Liga) – Dazn

18:30 Valladolid-Athletic (Liga) – Dazn e Dazn1

20:15 Arsenal-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football

20:30 Valerenga-Odds (Eliteserien) – Eurosport Player.

20:45 Diretta Milan-Verona Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Ibrahimovic inamovibile in attacco. C’è Leao alle sue spalle con Calhanoglu e Saelemaekers. Calabria alle prese con fastidi muscolari. Günter si ferma: il giocatore ha riportato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I dubbi per Juric sono soprattutto in difesa. Se Ceccherini e Lovato non dovessero essere al meglio, pronti Magnani e Dawidowicz. Cetin da valutare.

Diretta Milan Verona con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Entella-Lecce (Serie B) – Dazn

21:00 Valencia-Real Madrid (Liga) – Dazn e Dazn1

21:00 Lione-St Etienne (Ligue 1) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.