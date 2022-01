ROJADIRECTA TV Roma-Cagliari, Atalanta-Inter, Real Madrid-Athletic Bilbao: dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di domenica 16 gennaio 2022. Tra le partite della 22a giornata di Serie A evidenziamo Roma-Cagliari e Atalanta-Inter. In Spagna si gioca la finale della Supercoppa di quel paese: Real Madrid-Athletic Bilbao.

12.30 Sassuolo-Verona (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

12.30 Fiorentina-Sassuolo (Serie A femminile) – TIMVISION

12.45 PSG-Digione (Feminine Division 1) – DAZN

13.00 Rennes-Bordeaux (Ligue 1) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

13.30 Royal Antwerp-Charleroi (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

14.00 Elche-Villarreal (Liga) – DAZN

14.00 Gambia-Mali (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

14.30 Pomigliano-Juventus (Serie A femminile) – JUVENTUS TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

14.30 Inter-Napoli (Serie A femminile) – INTER TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

15.00 Zona Gol Serie A – DAZN

15.00 Venezia-Empoli (Serie A) – DAZN

15.00 Liverpool-Brentford (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

15.30 Augsburg-Eintracht (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

15.30 Arsenal-Reading (Women’s Super League) – DAZN

16.15 Zona Gol Serie B – DAZN

16.15 Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

16.15 Monza-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

16.15 Pordenone-Lecce (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

16.15 SPAL-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

17.00 Costa d’Avorio-Sierra Leone (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

17.00 Tunisia-Mauritania (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

17.30 Arminia B.-Greuther Furth (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

18.00 Diretta Roma-Cagliari Streaming (Serie A) – DAZN

18.30 Anderlecht-Standard Liegi (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

19.30 Diretta Real Madrid-Athletic Bilbao Streaming (Finale Supercoppa di Spagna) – NOVE

20.00 Algeria-Guinea Equatoriale (Coppa d’Africa) – DISCOVERY+

20.45 Diretta Atalanta-Inter Streaming (Serie A) – DAZN

20.45 Marsiglia-Lille (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.