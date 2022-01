ATALANTA-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PirloTV DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Atalanta-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 16 gennaio 2022, l’Inter di Simone Inzaghi visita al Gewiss Stadium di Bergamo la formazione dell’Atalanta allenata da Gasperini per la 22a giornata di Serie A. Chi vincerà il big match? Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Inter streaming gratis e diretta tv.

La squadra di Gasperini ha cominciato il 2022 col botto: 8 gol in due partite, entrambe vinte (2-6 a Bologna e 2-0 in Coppa col Venezia) e quarto posto in classifica, con una partita in meno. L’Atalanta è alla ricerca della continuità necessaria per giocarsela fino in fondo, e il primo big match della stagione, in questo senso, sarà fondamentale

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Muriel. Allenatore Gian Piero Gasperini. A dispoizione in panchina: Rossi, Bertini, Scalvini, Toloi, Cittadini, G Pezzella, Pasalic, Ilicic, Miranchuk.

Morale alle stelle, come detto, ma anche 120 minuti nelle gambe. Affrontare Juventus e Atalanta una dopo l’altra non è cosa da poco, e la maratona di Supercoppa potrebbe farsi sentire. I numeri dei nerazzurri restano però spaventosi: 5 vittorie consecutive, 8 se si considera solo il campionato, che vede l’Inter in testa anche nella classifica dei gol fatti, ben 51 in 20 partite.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A dispoizione in panchina: Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa, Dzeko.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia. Guardalinee: Lo Cicero e Valeriani. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Giallatini.

Atalanta-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Pierluigi Pardo, assistito in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

Atalanta-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.