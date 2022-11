ATALANTA INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere partita Online con Cellulare PC Tablet

Dove vedere Diretta Atalanta-Inter Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 15a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi domenica 13 novembre 2022 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo (derby lombardo) con calcio d’inizio alle ore 12:30 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Atalanta e Inter hanno pareggiato le ultime due sfide al Gewiss Stadium in Serie A e potrebbero per la prima volta nella competizione impattare tre confronti consecutivi in casa dei bergamaschi. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Atalanta-Inter gratis, diretta tv, formazioni della partita.

La gara di ritorno dello scorso campionato tra Atalanta e Inter si è conclusa con un pareggio a reti inviolate: l’ultima occasione in cui la Dea ha tenuto due clean sheet di fila contro i nerazzurri nella competizione risale al 1992, con Bruno Giorgi in panchina.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Ederson; Hojlund. Allenatore Gian Piero Gasperini. A disposizione in panchina: F Rossi, Sportiello, Okoli, Palomino, Boga, De Roon, Malinovskyi, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Vorlicky, Zapata, Soppy. Indisponibili: Zappacosta, Muriel. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Brozovic, Asllani, V Carboni, Correa. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Darmian, D’Ambrosio. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova. Guardalinee: Baccini e Colarossi. Quarto uomo: Manganiello. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Muto.

Atalanta-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Partita che si potrà vedere anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Telecronaca di Atalanta-Inter affidata su DAZN a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Massimo Gobbi. Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani racconteranno invece Atalanta-Inter su Sky.

L’Inter ha subito ben 15 gol nelle sue ultime sei trasferte di Serie A giocate nell’antipico domenicale (una media di 2.5 a incontro). Nel parziale ha trovato appena due successi, a fronte di due pareggi e due sconfitte (uno dei quali proprio contro l’Atalanta, 4-1 l’11 novembre 2018).

Atalanta-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky GO, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW.

Il difensore dell’Atalanta Merih Demiral ha un record personale da difendere, non avendo mai perso contro l’Inter in cinque scontri diretti precedenti personali (2 vittorie, 3 pareggi). Il suo obiettivo principale potrebbe però essere provare a fermare Lautaro Martínez, con l’attaccante dell’Inter che ha segnato il gol di apertura della partita in tre delle sue sei partite precedenti contro l’Atalanta (2 vittorie, 4 pareggi).

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Dopo aver perso le ultime due partite al Gewiss Stadium, contro Lazio e Napoli, l’Atalanta potrebbe registrare tre sconfitte interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 1997 (quattro in quel caso, sotto Emiliano Mondonico).