ROMA TORINO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Dove vedere Diretta Roma-Torino Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 15a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi domenica 13 novembre 2022 allo stadio Olimpico della capitale con calcio d’inizio alle ore 15 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Le due squadre vivono un momento totalmente differente. I giallorossi sono reduci dal pareggio a Sassuolo arrivato dopo il ko nel derby e sembrano aver smarrito certezze. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Roma-Torino gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Roma-Torino Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il resuscitato Tammy Abraham non vedrà l’ora di giocare questo scontro, dato che ha segnato tre gol nelle sue due partite contro il Torino in Serie A, tutti nei primi tempi. Questo è anche il periodo in cui Nemanja Radonjić del Torino ha segnato i suoi ultimi due gol ufficiali, entrambi ricevendo l’assist dal suo cosiddetto gemello nel calcio Nikola Vlašić.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Darboe, Pellegrini, Spinazzola, Wijnaldum.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Aina, Lukic, Schuurs.

Roma-Torino in TV al posto di Rojadirecta Canale



Roma-Torino in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Roma-Torino anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Roma-Torino affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Manuel Pasqual.

Statistica in evidenza: tre degli ultimi cinque scontri diretti hanno visto almeno 4 gol; qualcosa che deve ancora accadere nelle partite casalinghe della Roma in questa stagione di Serie A.

Roma-Torino Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Roma-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Prima di passare alla Roma, Andrea Belotti ha giocato 232 partite e segnato 100 gol con la maglia del Torino in Serie A; è stato il giocatore con più presenze nel massimo campionato per i granata nell’era dei tre punti a vittoria e il secondo miglior marcatore della storia del Torino nella competizione, dopo Paolo Pulici (134 reti).

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Roma-Torino Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Roma-Torino Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Pietro Pellegri ha segnato contro la Roma il suo primo gol in Serie A, il 28 maggio 2017 con la maglia del Genoa; l‘attaccante del Torino realizzò quella rete a 16 anni e 72 giorni, classificandosi come terzo più giovane marcatore della storia della competizione, dopo Gianni Rivera (16 anni e 68 giorni) e Amedeo Amadei (15 anni e 287 giorni).