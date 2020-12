ROMA TORINO Streaming Diretta TV con iPhone Tablet PC: Rojadirecta DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Roma Torino Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 12.

Alle ore 20:45 italiane di questa sera giovedì 17 dicembre 2020, si gioca Roma Torino in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 18a giornata di Serie A di calcio italiano.

Roma Torino Streaming, presentazione match.

Dopo aver pareggiato per 1-1 entrambi i confronti nell’anno solare 2015, con Rudi Garcia sulla panchina giallorossa e Giampiero Ventura su quella granata, Roma e Torino non hanno chiuso in parità nessuna delle nove sfide più recenti in Serie A: sette vittorie per i capitolini e due per i piemontesi nel parziale. Giampaolo deve fare punti per salvare la panchina e risalire la china, sopratutto dopo aver incassato il k.o interno contro l’Udinese: appena sei i punti conquistati dai granata fin qui, solamente uno in più del Crotone attuale fanalino di coda della classifica.

Roma Torino Streming e Diretta TV.

Roma Torino viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale numero 251 del satellite). Roma Torino non viene trasmessa in chiaro.

Tra i giocatori con più di sei gol nei cinque maggiori campionati europei in corso, l’attaccante del Torino Andrea Belotti è quello che ne ha messi a segno meno in trasferta (1/8).

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo. sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Roma Torino, le probabili formazioni.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Cristante. Indisponibili: Mancini, Pastore, Santon, Zaniolo.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. Allenatore Giampaolo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Verdi.

Alternative per vedere Roma Torino in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Roma Torino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Roma Torino potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.