Streaming Live Entella-Pordenone Frosinone-Salernitana, dove vedere Partite Gratis Online Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi venerdì 18 dicembre 2020, dove spiccano Entella-Pordenone e Frosinone-Salernitana, partite che aprono la 12esima giornata di Serie B.

19:00 Diretta Entella-Pordenone Streaming (Serie B) – DAZN.

20:30 Diretta Union Berlino-Borussia Dortmund Streaming (Bundesliga) – Sky Sport Football.

Diretta Union Berlino-Borussia Dortmund con i canali digitali di Sky Sport Football. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Diretta Frosinone-Salernitana Streaming (Serie B) – DAZN e Rai Sport.

La capolista Salernitana fa visita al Frosinone per il 12esimo turno di Serie B. E’ attualmente la favorita al ritorno in Serie A dopo più di un ventennio, la Salernitana di Castori. Prima in classifica in Serie B, la formazione campana sogna di tornare realmente nella massima serie. Stasera di fronte alla capolista il Frosinone di Nesta, in estate finalista ai playoff.

Diretta Frosinone Salernitana con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Athletic-Huesca (Liga) – DAZN

21:00 Preston North End-Bristol City (Championship) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.