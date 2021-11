ROMA-TORINO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Roma-Torino Streaming senza Rojadirecta. Dopo l’impegno in Conference League, la Roma torna in campo domenica sera nella gara casalinga contro il Torino valida per la 14a giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi domenica 28 novembre 2021 allo stadio Olimpico. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Torino streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Roma-Torino Streaming, presentazione match e probabili formazioni



I giallorossi di Mourinho ospitano i granata di Juric, che hanno la seconda miglior difesa del campionato dopo il Napoli. Reduce dai successi su Genoa e Zorya Luhansk, la Roma di José Mourinho cerca conferme contro il Torino di Ivan Juric.

Attualmente la Roma occupa il quinto posto in classifica con 22 punti raccolti nelle prime tredici partite, i granata sono invece undicesimi con 17 punti.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Darboe, Bove, Diawara, Zalewski, Felix, Shomurodov, Viña, Borja Mayoral. Allenatore: Mourinho.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Linetty, Brekalo; Belotti. A disposizione in panchina: Berisha, Izzo, Zima, Rincon, Kone, Baselli, Aina, Praet, Pjaca, Sanabria, Zaza, Warming. Allenatore: Juric.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Roma-Torino in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nell’ultimo precedente tra le due squadre all’Olimpico i giallorossi si sono imposti sul Torino per 3-1 con reti di Mkhitaryan, Veretout su rigore e Lorenzo Pellegrini per la Roma e Belotti per i granata.

