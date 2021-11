NAPOLI-LAZIO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla: DAZN Sky Facebook o YouTube?

Dove vedere Diretta Napoli-Lazio Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi domenica 28 novebre 2021, il Napoli di Luciano Spalletti, capolista insieme al Milan con 32 punti che ha perso in casa contro il Sassuolo (1-3), riceve in casa la Lazio di Maurizio Sarri, per la 14a giornata di Serie A. I due allenatori tornano a confrontarsi a panchine invertite: chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Lazio streaming gratis e diretta video tv.

Come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha bisogno di ritrovare certezze e un po’ di buona sorte dopo il rocambolesco ko con l’Inter che si è portato dietro parecchie vicissitudini. Sarri torna a Napoli, per lui “sempre un posto speciale”, ma l’accoglienza sarà molto fredda.

La Lazio cerca punti importanti per infilarsi nella corsa Champions League, mentre Spalletti vuole approfittare della sconfitta del Milan in questo turno per distanziare i rossoneri e prendersi il primato solitario in classifica.

Cataldi: “Il Napoli è tosto e noi siamo ancora al 50-60% delle nostre possibilità. Serve uno step in più”. Spalletti promette battaglia e vuole punti per correre: “Contro la Lazio è una gara di livello, Sarri organizza bene il suo gioco”.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret; Idasiak, Malcuit, Juan Jesus, Manolas, Elmas, Barba, Cioffi, Ambrosino, Petagna.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Leiva, Basic, Raul Moro, Romero, Felipe Anderson, Muriqi.

Arbitro: Orsato di Schio.

Napoli-Lazio in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dopo aver segnato un gol nelle prime otto presenze di Serie A contro il Napoli, Ciro Immobile ha trovato la rete in tutte le ultime sei. Solamente due giocatori nell’era dei tre punti a vittoria hanno trovato la rete per almeno sette presenze di fila contro una singola avversaria (sette Ibrahimovic v Cagliari e otto Vieri v Perugia).

Maurizio Sarri ha allenato il Napoli in 114 partite in Serie A, ottenendo 79 vittorie e 22 pareggi e portando i partenopei al proprio record di 91 punti in un singolo campionato (2017/18). Da avversario, contro il Napoli, ha collezionato due successi, un pareggio e una sconfitta nel massimo torneo.

Napoli-Lazio alternativa? Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.