Posticipo Napoli-Lazio: le attività del match sponsor StarCasinò Sport

La sfida di ieri tra Napoli e Lazio è stata una serata all’insegna dello spettacolo, sia in campo che fuori. Tutti i riflettori erano puntati sullo Stadio Diego Armando Maradona e StarCasinò Sport, partner istituzionale della squadra partenopea, è stato match sponsor del posticipo della 14esima giornata di Serie A.

Gli azzurri hanno giocato una partita assolutamente perfetta, incantando sia il pubblico allo stadio che i telespettatori, mentre il sito d’intrattenimento sportivo ha valorizzato ulteriormente il match con contenuti esclusivi per sostenere la SSC Napoli, primo fra tutti la collaborazione con il vignettista Danilo Pergamo, in arte DaniloPè. Hanno popolato il feed del profilo Instagram di StarCasinò Sport le vignette dedicate a El Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, leggenda partenopea che ha fatto la storia non solo della SSC Napoli ma del calcio mondiale e che è stato omaggiato allo stadio con una statua in bronzo di dimensioni reali. In qualità di match sponsor della partita di domenica, a partire da sabato 27 novembre, il feed della pagina Instragram della squadra partenopea si è colorato di Card personalizzate StarCasinò Sport con tutte le news e commenti relativi al big match, come ad esempio i giocatori convocati, il game day, lo starting XI e i risultati durante e post-partita.

Con l’obiettivo di intrattenere i tifosi napoletani, StarCasinò Sport non si è fermato alla graphic novel e alle card, ma ha allargato le sue collaborazioni esclusive con Shaleboom, celebre youtuber che ha fatto della sua passione per i video e l’amore per il Napoli una vera professione. Sabato è stato pubblicato sul canale YouTube di StarCasinò un contenuto video speciale. Ieri, invece, numerosi talent e communities invitati dal brand hanno raccontato tramite un personale storytelling l’esperienza vissuta allo stadio. Esperienza che i tifosi possono vivere partecipando al concorso “Il nuovo modo di vivere il Napoli”.

Collegandosi su questa pagina, i supporter di fede napoletana possono realizzare Il nuovo modo di vivere il calcio, attraverso esperienze uniche e premi speciali: in palio ci sono maglie gara autografate dai calciatori, kit personalizzati e biglietti per lo Stadio Diego Armando Maradona.