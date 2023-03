Napoli-Lazio Streaming Gratis DAZN: Come Vedere Diretta e Video TV

Dove vedere Diretta Napoli-Lazio Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 3 marzo 2023, in apertura della della 25a giornata di Serie A, la capolista Napoli (65 punti) di Spalletti riceve allo Stadio Maradona il Lazio dell’ex allenatore Maurizio Sarri (4° con 45 punti). Chi vincerà oggi nella sfida che all’andata è terminata 1-2 all’Olimpico con goal di Zaccagni, Kim e Kvaratskhelia? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Lazio streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli-Lazio Streaming, presentazione match e probabili formazioni

L’ultima partita di Serie A della Lazio ha visto la squadra trionfare 1-0 contro la Sampdoria in casa. La squadra è così finita al 4° posto con 45 punti, con 14 partite alla fine. La Lazio insegue il Napoli in testa alla classifica a 20 punti ed è sopra la Roma, in 5ª posizione, di un punto nella lotta per un posto in Champions League.

Quando le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Serie A, il Napoli ha ottenuto un successo 2-1 in trasferta, a settembre. Kim Min-Jae ha segnato il primo gol per il Napoli al minuto 38. Inoltre Khvicha Kvaratskhelia è andato a segno. Mattia Zaccagni ha segnato il solo gol per la Lazio al minuto 4.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Elmas, Politano, Simeone. Squalificati: Mario Rui. Indisponibili: Raspadori.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri.

A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Pellegrini, Radu, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro. Squalificati: Casale. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Lombardo-C Rossi. IV Uomo: Orsato. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Marinelli.

Il Napoli ha vinto contro la Lazio arrivando a 4 vittorie di fila, da aprile 2021. Il Napoli ha battuto in aggregato la Lazio 13-4 durante la serie di vittorie.

Napoli-Lazio in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il Napoli ha vinto l’incontro più recente di Serie A tra le due squadre, avendo trionfato 2-0, in casa, a novembre. Hirving Lozano ha aperto le marcature per il Napoli al minuto 69 con un rigore. Anche Piotr Zielinski ha segnato in questa partita.

Napoli-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. I giocatori più prolifici della Lazio sono Ciro Immobile e Zaccagni, che hanno segnato rispettivamente 9 e 8 gol. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Il momento di forma di Victor Osimhen è stato di primaria importanza per il Napoli in questa stagione. È il miglior marcatore della sua squadra con 19 reti, ed è primo nella classifica cannonieri nel 2022/2023, con 6 dei suoi gol che sono stati sullo 0-0. La sfida non sarà disponibile in alternativa Napoli-Lazio streaming Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.