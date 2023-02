LAZIO-SAMPDORIA Streaming Gratis TV Cellulare Tablet PC, formazioni, dove vederla: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Lazio-Sampdoria Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 27 febbraio 2023, la Lazio di Maurizio Sarri riceve la visita della Samdoria di Stankovic, per questo match valido per la 24esima giornata di Serie A 2022/23. Chi vincerà oggi allo stadio Olimpico di Roma? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Sampdoria streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Lazio-Sampdoria Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

La Lazio è in 5ª posizione con 42 punti, 5 in meno del Milan balzato al secondo posto in classifica nella corsa alla Champions League dopo aver battuto ieri sera l’Atalanta a San Siro (3-0). L’Atalanta, dopo la sconfitta in casa dei Rossoneri, è rimasta a un punto dai Biancocelesti. La Lazio ha vinto l’ultima partita di Serie A 2-0 in trasferta contro la Salernitana, terminando una serie di 3 gare senza successi (V0 N2 P1).

Zaccagni a rischio per l’influenza, Pedro invece dovrebbe stringere i denti e giocare con una mascherina dopo la frattura al naso. A centrocampro rientra Milinkovic-Savic. Un virus ferma Quagliarella. Sabiri al posto di Djuricic non al meglio e a rischio forfait sulla trequarti dietro a Lammers e Gabbiadini. Nel terzetto di difesa l’ultimo arrivato Oikonomou.

Harry Winks è uno dei quattro centrocampisti (con Rabiot, Walace e Hjulmand) in campo in tutti i minuti disponibili delle ultime cinque giornate di Serie A; il centrocampista inglese non colleziona sei gare intere da titolare consecutive da gennaio 2019 (in Premier League, con il Tottenham).

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Romagnoli, Radu.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Oikonomu, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Sabiri; Lammers, Gabbiadini. Allenatore Stankovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pussetto, Conti, Gunter, Murillo.

Lazio-Sampdoria in TV: quale Canale?

Lazio-Sampdoria in tv con Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite), DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Nelle ultime sei gare, la Lazio ha vinto 3 volte, pareggiato 2 partite e perso in 1 occasione. La Sampdoria, dall’altra parte, ha pareggiato in 2 occasioni e perso 4 partite nel periodo.

Lazio-Sampdoria Streaming Gratis in Italiano



Abbonandosi con Sky Go e DAZN (www.dazn.it), gli appassionati di calcio potranno seguire Lazio-Sampdoria in streaming su vari dispositivi, come iPhone, iPad, Android, Samsung Apps, smart tv, tablet, smartphone e pc. Per gli aggiornamenti in tempo reale, si possono consultare le dirette live scritte presenti sui siti di Corriere dello Sport e TuttoSport. In questa stagione, i talismani della Sampdoria per numero di gol sono Gabbiadini, Abdelhamid Sabiri e Filip Djuricic, che hanno segnato rispettivamente 4, 2 e 2 gol.

Lazio-Sampdoria Streaming alternativa Roja Live?

La sfida tra Lazio e Sampdoria non potrà essere vista su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto la visione attraverso essi è illegale secondo la legge italiana. Le due squadre hanno pareggiato 1-1 nell’ultimo confronto in Serie A, ad agosto. Ciro Immobile ha segnato la sola rete per la Lazio al minuto 21. Manolo Gabbiadini ha segnato la sola rete per la Sampdoria al minuto 92.