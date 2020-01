LAZIO SAMPDORIA Streaming dove vederla: Sky o DAZN? Canale TV, Orario Diretta, Formazioni

Dove vedere Diretta Lazio Sampdoria Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 20, prima giornata del girone di ritorno.

Alle ore 15 italiane di sabato 18 gennaio 2020, si gioca Lazio Sampdoria in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 20a giornata di Serie A di calcio italiano.

Lazio Sampdoria Streaming, presentazione match.

Arbitro Chiffi. Il match Lazio Sampdoria apre il programma della 20a giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Momento magico per i capitolini, che dopo l’1-0 casalingo sul Napoli continuano l’inseguimento alle prime due posizioni e si ritrovano ora a -4 dall’Inter con una partita in meno rispetto ai nerazzurri. Vittoria di tutt’altro sapore invece una settimana fa per i blucerchiati, che superando il Brescia a Marassi 5-1 hanno potuto così allungare a +4 sulla terzultima posizione in graduatoria.

Lazio Sampdoria Streming e Diretta TV.

Lazio Sampdoria viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Incredibile la sequenza di vittorie consecutive per la Lazio di Simone Inzaghi: sono 10 ora i successi di fila colti da Immobile e compagni. I biancocelesti sono imbattuti all’Olimpico, dopo hanno trionfato in 7 occasioni sulle 9 sfide giocate. La Sampdoria aveva realizzato 14 reti in 18 incontri, poi ne ha fatti 5 tutti in una volta col Brescia. Da segnalare a questo punto che la porta di Audero è inviolata da 225 minuti, dal gol di Ronaldo nell’1-2 del 18 dicembre scorso contro la Juventus.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad,

Lazio Sampdoria, le probabili formazioni.

Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi. Indisponibili: Vavro, Lukaku, Marusic, Correa, Cataldi. Squalificati: Lulic.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri. Indisponibili: Barreto, Bertolacci, Ferrari, Ramirez, Depaoli. Squalificati: nessuno.

Alternative per vedere Lazio Sampdoria in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Lazio Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Lazio Sampdoria potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.