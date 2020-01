Info ROJADIRECTA Napoli-Fiorentina Lazio-Sampdoria Sassuolo-Torino, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi sabato 18 gennaio 2020, dove spiccano Napoli-Fiorentina Lazio-Sampdoria e Sassuolo-Torino della 20a giornata del campionato di calcio di Serie A, prima del girone di ritorno.

09:30 Melbourne City-Newcastle Jets (A-League) – Si Solocalcio.

11:00 Sampdoria-Roma (Campionato Primavera) – Sportitalia.

13:00 Cagliari-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia.

13:00 Levante-Alaves (Liga) – DAZN.

13:30 Watford-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

14:30 Empoli-Chievo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

15:00 Diretta Lazio-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Incredibile la sequenza di vittorie consecutive per la Lazio di Simone Inzaghi: sono 10 ora i successi di fila colti da Immobile e compagni. I biancocelesti sono imbattuti all’Olimpico, dopo hanno trionfato in 7 occasioni sulle 9 sfide giocate. La Sampdoria aveva realizzato 14 reti in 18 incontri, poi ne ha fatti 5 tutti in una volta col Brescia. Da segnalare a questo punto che la porta di Audero è inviolata da 225 minuti, dal gol di Ronaldo nell’1-2 del 18 dicembre scorso contro la Juventus.

Diretta Lazio Sampdoria sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Trapani-Ascoli (Serie B) – DAZN.

15:00 Juve Stabia-Empoli (Serie B) – DAZN.

15:00 Cremonese-Venezia (Serie B) – DAZN.

15:00 Livorno-Virtus Entella (Serie B) – DAZN.

15:30 Augsburg-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

16:00 West Ham-Everton (Premier League) – Sky Sport Football.

16:00 Real Madrid-Siviglia (Liga) – DAZN.

17:00 Juventus-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia.

18:00 Diretta Sassuolo-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

I tifosi del Sassuolo hanno visto la propria squadra conquistare i 3 punti al Mapei stadium solo una volta nelle ultime 7 occasioni: per il resto, un solo pareggio e ben 5 sconfitte; tra casa e trasferta, è aperta in questo momento una striscia negativa di 3 ko consecutivi. Torino corsaro per ben 3 volte nelle ultime 4 trasferte, 4 in totale le vittorie stagionali dei piemontesi lontano da casa.

Diretta Sassuolo Torino sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Chievo-Perugia (Serie B) – DAZN.

18:30 Newcastle-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

18:30 Osasuna-Valladolid (Liga) – DAZN.

18:30 Lipsia-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

20:45 Diretta Napoli-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Numeri da incubo per il Napoli targato Gattuso: 4 le partite disputate in campionato, una solo vittoria, quella di Sassuolo, e ben 3 sconfitte, due delle quali consecutive: prima in casa con l’Inter, poi il match di Roma con la Lazio. I viola mancano la vittoria in trasferta dal 30 ottobre scorso, 1-2, pura coincidenza, a Sassuolo: poi 3 sconfitte di fila e nell’ultima trasferta giocata il pareggio di Bologna.

Diretta Napoli Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Pianese-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Cesena-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Picerno-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

20:55 Nantes-Lione (Coppa Di Francia) – Sportitalia.

21:00 Eibar-Atletico Madrid (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.