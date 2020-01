Calciomercato: Ashley Young all’Inter dal Manchester United

, , in

Colpaccio Inter nel calciomercato di gennaio. ”Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter”, lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito. ”Il calciatore inglese classe 1985 arriva a titolo definitivo dal Manchester United e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 – si legge nella nota – con un’opzione di prolungamento per la stagione successiva”.

”Il mio messaggio per i tifosi è che vinceremo ancora, sono qui per questo”: Ashley Young nuovo acquisto dell’Inter si presenta così ai microfoni di Inter Tv. ”E’ stata una bellissima giornata oggi – racconta – grazie per il benvenuto.

Así fue la primera entrevista de Ashley Young en Milán. 😂 El jugador será nuevo jugador del Inter. ⚫️🔵 pic.twitter.com/vMqE23KivS — CRACKS (@cracks_oficial) January 17, 2020

E’ una sensazione fantastica, è come far parte di una famiglia”. Young è il terzo inglese a vestire la maglia nerazzurra, tra questi anche Paul Ince. ”E’ stato un giocatore straordinario”, conclude l’esterno.