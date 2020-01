Info ROJADIRECTA Inter-Cagliari Napoli-Perugia Lazio-Cremonese (Coppa Italia), dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi martedì 14 gennaio 2020, dove spiccano Inter-Cagliari Napoli-Perugia e Lazio-Cremonese (Coppa Italia).

15:00 Diretta Napoli-Perugia (Coppa Italia) – RAI DUE.

Diretta Napoli Perugia in chiaro sui canali digitali di Rai Due. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:00 Diretta Lazio-Cremonese (Coppa Italia) – RAI DUE.

Diretta Lazio Cremonese in chiaro sui canali digitali di Rai Due. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Diretta Inter-Cagliari (Coppa Italia) – RAI UNO.

Diretta Inter Cagliari in chiaro sui canali digitali di Rai Uno. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:05 Tottenham-Middlesbrough (FA Cup) – DAZN e DAZN1.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.