Info ROJADIRECTA Juventus-Roma (Coppa Italia) Manchester United-Burnley, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi mercoledì 22 gennaio 2020, dove spiccano Juventus-Roma (Coppa Italia) e Manchester United-Burnley (Premier League)

14:30 Sampdoria-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia

14:30 Picerno-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gozzano-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Renate-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Novara (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pianese-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Avellino (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Paganese-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

16:00 Albinoleffe-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

16:00 Sudtirol-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Olbia-Siena (Serie C) – Eleven Sports

18:00 Teramo-Catanzaro (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

18:30 Lecco-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Pergolettese-Como (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Cesena-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Ravenna-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Imolese-Rimini (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Vibonese-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Bisceglie-Rende (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Tottenham-Norwich (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Juventus-Roma (Coppa Italia) – Rai Uno.

I primi due gol di Paulo Dybala con la maglia della Juventus sono stati contro squadre della Capitale: entrambi nell’agosto 2015, uno in Supercoppa contro la Lazio e uno in Serie A contro la Roma. L’attaccante Nikola Kalinic ha segnato tre gol contro la Juventus in tutte le competizioni da quando è in Italia: solo contro Inter e Cagliari (4) ha fatto meglio.

Diretta Juventus Roma in chiaro sui canali digitali di Rai Uno. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Carrarese-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Monza-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Sambenedettese-Fano (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Vicenza-Modena (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Feralpisalò-Reggio Audace (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Padova-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Casertana-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Ternana-Rieti (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Bari-Sicula Leonzio (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Reggina-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Reims-Paris SG (Coupe De La Ligue) – DAZN

21:15 Diretta Manchester United-Burnley (Premier League) – Sky Sport Uno.

Diretta Manchester United Burnley sui canali digitali di Sky Sport Uno. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con SkyGo, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.