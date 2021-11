MILAN-SASSUOLO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: SKY Live o Video DAZN?

, , in

Dove vedere Diretta Milan-Sassuolo Streaming senza Rojadirecta. Match valido per la 14a giornata di Serie A, si giocherà alle ore 20:45 di oggi domenica 28 novembre 2021 allo stadio San Siro di Milano. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Sassuolo streaming gratis e diretta video tv.

Il Milan è la vittima preferita di Domenico Berardi in Serie A: per l’attaccante del Sassuolo nove reti contro i rossoneri, incluso un poker nel gennaio 2014 e una tripletta nel maggio 2015. E’ stato l’unico giocatore capace di segnare almeno tre gol in due partite diverse contro i rossoneri nella storia della Serie A.

Diretta Milan-Sassuolo Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Milan di Stefano Pioli ospita il Sassuolo di Federico Dionisi nella 14ª giornata di Serie A. I milanesi guidano la classifica a pari merito con il Napoli con 32 punti, frutto di 10 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, gli emiliani si trovano in 13ª posizione a quota 15, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, A Romagnoli, T Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Conti, Gabbia, Ballo-Touré, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Florenzi, Messias, D Maldini, Pellegri. Indisponibili: Calabria, Castillejo, Giroud, Maignan, Plizzari, Rebic, Tomori. Squalificati: nessuno.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G Ferrari, Rogerio; M Lopez, Magnanelli, Traore; D Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore Dionisi.

A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Henrique, Boga, Samele, Oddei, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Djuricic, Goldaniga. Squalificati: Frattesi.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Milan-Sassuolo Diretta al posto di Rojadirecta TV



Milan-Sassuolo in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Questa sfida vede affrontarsi l’unica squadra che non ha perso alcun punto da situazioni di vantaggio (il Milan) e quella che ne ha persi di più una volta sopra nel punteggio (13 in Sassuolo, al pari dello Spezia).

Milan-Sassuolo Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Milan-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Sassuolo ha perso tre delle ultime cinque trasferte di campionato (1V, 1N), dopo una serie di cinque successi esterni consecutivi – per i neroverdi sono tante sconfitte quante quelle ottenute nelle precedenti 10 trasferte di Serie A (6V, 1N).

Milan-Sassuolo Streaming alternativa Rojadirecta?

Milan-Sassuolo alternativa? Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.