MILAN SASSUOLO Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV ITA Diretta Smartphone Tablet PC: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Milan Sassuolo Streaming Live Gratis senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 italiane di oggi domenica 18 aprile 2021 si gioca Napoli-Inter per la 32a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Milan Sassuolo Live Streaming, prestanzione diretta match

Le ultime due gare del Milan di mercoledì in Serie A sono state a San Siro: sconfitta contro la Juventus e pareggio contro l’Udinese; i rossoneri non restano tre gare di fila senza vincere in campionato in questo giorno della settimana da ottobre 2009. Il Sassuolo ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro il Benevento e non ottiene più di un successo esterno di fila in Serie A dallo scorso novembre, quando ha raggiunto quota quattro.

Milan Sassuolo Diretta TV al posto di Rojadirecta

Milan Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Non verrà trasmessa in chiaro.

Tra i giocatori in doppia cifra di gol in questo campionato, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è quello che ha disputato il minor numero di partite (15 reti in 17 match).

Milan Sassuolo Live Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Milan Sassuolo sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.

nowtv.com).è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Ante Rebic ha realizzato 17 gol nel girone di ritorno delle ultime due stagioni di Serie A (su 18 complessivi con il Milan): escludendo i calci di rigore, solamente Cristiano Ronaldo (18) ha segnato di più nella seconda metà di stagione degli ultimi due campionati.

Probabili formazioni Milan Sassuolo:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Meité, Kessiè; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Maldini, Ibrahimovic, Bennacer.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caputo, Romagna.

Il Milan è la vittima preferita di Domenico Berardi in Serie A: per l’attaccante del Sassuolo nove gol contro i rossoneri, inclusi quelli del suo unico poker nella competizione.

Alternative per vedere Milan Sassuolo in diretta live streaming gratis?

Altre forme per vedere Milan Sassuolo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.