ROJADIRECTA Milan-Sassuolo, Juventus-Parma, Spezia-Inter: Orario Diretta TV Live Streaming Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 21 aprile 2021, dove spiccano Milan-Sassuolo, Juventus-Parma, Spezia-Inter, valide per la 32a giornata di Serie A.

18:30 Diretta Milan-Sassuolo Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Dubbi importanti per Pioli, interrogativi cui dare risposta solo dopo la rifinitura di mercoledì: Bennacer e Calhanoglu sono alle prese con traumi contusivi alla caviglia e oggi non si sono allenati, mentre Ibrahimovic e Theo Hernandez hanno accusato un affaticamento muscolare. Al momento non ci sono dunque certezze sulla loro presenza con il Sassuolo: al posto di Ibra potrebbe così esserci Leao, Diaz per Calhanoglu, Tonali a centrocampo e in difesa il rientro di Calabria con Dalot a sinistra.

De Zerbi ritrova dal 1′ sia Locatelli sia Berardi. Possibile qualche cambio in difesa, con Toljan che potrebbe far rifiatare Muldur e Kyriakopoulos che insidia Rogerio.

Diretta Milan Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:45 PSG-Angers (Coppa Di Francia) – Sportitalia

19:00 Levante-Siviglia (Liga) – DAZN

19:00 Osasuna-Valencia (Liga) – DAZN

19:00 Tottenham-Southampton (Premier League) – Sky Sport Uno

20:00 Betis-Athletic (Liga) – DAZN

20:30 Borussia Dortmund-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Football

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Spezia-Inter Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Italiano dovrebbe riproporre Ferrer e Marchizza come esterni di difesa, in avanti le scelte non mancano, ma si va verso il tridente Gyasi-Piccoli-Farias.

Conte valuta un paio di cambi. Perisic potrebbe tornare titolare a sinistra al posto di Darmian, in attacco invece Sanchez insidia Lautaro, ma la LuLa sembra destinata a partire nuovamente dall’inizio.

Diretta Spezia Inter sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:45 Bologna-Torino (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

20:45 Udinese-Cagliari (Serie A) – Sky Sport (Canale 254

20:45 Diretta Juventus-Parma Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1

Satellite, 485 Digitale Terrestre)20:45– Sky Sport (Canale 255 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

Chiesa ko per un’elongazione alla coscia sinistra, Pirlo deve scegliere se inserire Kulusevski, lasciando McKennie sulla destra e Cuadrado in difesa, oppure portare il colombiano alto e puntare su Danilo e Alex Sandro dietro. Dovrebbe rivedersi Bonucci dal 1′, ottimismo per Cristiano Ronaldo. Dybala in vantaggio su Morata. Bernardeschi è guarito dal Covid, ma potrebbe dover attendere la prossima sfida per tornare tra i convocati.

Si fermano Gagliolo e Kucka, recuperano Hernani e Karamoh. Pellé potrebbe tornare titolare, con Mihaila e Gervinho ai suoi lati.

Diretta Juventus Parma live streaming gratis per gli abbonati disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Crotone-Sampdoria (Serie A) – DAZN e DAZN1+

21:00 Alaves-Villarreal (Liga) – DAZN

21:00 Elche-Valladolid (Liga) – DAZN

21:00 Lione-Monaco (Coppa Di Francia) – Si Solocalcio

21:15 Aston Villa-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno

22:00 Cadice-Real Madrid (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.