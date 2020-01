Info ROJADIRECTA Milan-Udinese Lecce-Inter Juventus-Parma, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi domenica 19 gennaio 2020, dove spiccano Milan-Udinese Lecce-Inter e Juventus-Parma della 20a giornata del campionato di calcio di Serie A, prima del girone di ritorno.

08:30 Western Sydney Wanderers-Perth Glory (A-League) – Sportitalia.

10:00 Pescara-Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:00 Maiorca-Valencia (Liga) – DAZN.

12:30 Diretta Milan-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Nelle ultime 4 gare disputate, il Milan ha subito reti solo in occasione del match di Bergamo, anche se quelle 5 sberle tutte insieme rifilate dall’Atalanta fanno ancora male ai rossoneri: i 3 punti in campionato mancano dal 30 ottobre scorso di fronte ai propri tifosi, in occasione dell’1-0 casalingo sulla SPAL targato Suso. L’Udinese si presenta a San Siro forte di 3 vittorie consecutive ai danni di Cagliari, Lecce in trasferta e infine Sassuolo.

Diretta Milan Udinese con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:30 Empoli-Juventus (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

14:00 Betis-Real Sociedad (Liga) – DAZN.

14:30 Ajax-Sparta (Eredivisie) – DAZN.

14:30 Atalanta-Torino (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

14:30 Lentigione-Mantova (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Foggia-Nocerina (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Palermo-Roccella (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Bitonto-Fasano (Serie D) – Sportitalia.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Brescia-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

15:00 Bologna-Verona (Serie A) – DAZN e DAZN1.

15:00 Diretta Lecce-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Al Via del Mare si ritrovano di fronte la squadra che insieme al Brescia ha raccolto fino a questo momento il minor numero di punti tra le mura amiche, il Lecce, solamente 4 senza nemmeno una vittoria, e quella che all’opposto ne ha raccolti di più, l’Inter con ben 25, frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta fin qui lontano da San Siro.

Diretta Lecce Inter sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Spezia-Cittadella (Serie B) – DAZN.

15:00 Pescara-Salernitana (Serie B) – DAZN.

15:00 Burnley-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 Renate-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Juventus U23-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Gozzano-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Olbia-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Pergolettese-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Gubbio-Arzignano (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Imolese-Reggio Audace (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Sudtirol-Rimini (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Catania-Potenza (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Ternana-Rende (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Bari-Rieti (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Paganese-Sicula Leonzio (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Casertana-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Hertha-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

16:00 Villarreal-Espanyol (Liga) – DAZN.

17:00 Sassuolo-Bologna (Campionato Primavera) – Sportitalia.

17:30 Diretta Liverpool-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Liverpool e Manchester United si affrontano questo pomeriggio alle 17:30 italiane in chiusura di programma della 23a giornata di Premier League. E’ sprecato qualsiasi aggettivo per descrivere la stagione di Salah e compagni in campionato, meglio citare i numeri: 21 match disputati, 20 vittorie ed un solo pareggio; avanti di questo passo, verranno polverizzati molti record. Vittoria casalinga sul Norwich per i Red Devils 7 giorni fa, e l’obiettivo di raggiungere il quarto posto finale in classifica.

Diretta Liverpool Manchester United sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

17:30 Monza-Como (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Lecco-Novara (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Albinoleffe-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Carrarese-Siena (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Ravenna-Fano (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Vicenza-Carpi (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Feralpisalò-Fermana (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Padova-Modena (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Sambenedettese-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Teramo-Avellino (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Vibonese-Cavese (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Catanzaro-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Bisceglie-Reggina (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Genoa-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sui 14 punti fin qui conquistati dal Genoa in campionato, i ragazzi ora capitanati da Davide Nicola ne hanno raccolti 10 a Marassi grazie a 3 vittorie ed un pareggio, ma sono già 5 le sconfitte in riva al mar Ligure da inizio torneo. Roma meglio in trasferta che all’Olimpico, nonostante il maggior numero di incontri giocati nella capitale fino a questo momento: 18 i punti conquistati fuori, uno in meno quelli nella Capitale.

Diretta Genoa Roma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Paderborn-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

18:30 Athletic Bilbao-Celta Vigo (Liga) – DAZN e DAZN1.

20:45 Diretta Juventus-Parma (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Come del resto accade sempre, anche quest’anno lo Juventus stadium si rivela essere un vero e proprio fortino per i Campioni d’Italia in carica: su 9 incontri disputati, 8 vittorie ed un solo pareggio, nessuna sconfitta. Parma corsaro già 3 volte da inizio torneo, su 9 trasferte disputate: nelle altre 6 occasioni, 3 i pareggi ed altrettante le sconfitte lontano dal Tardini.

Diretta Juventus Parma sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:55 Lorient-PSG (Coppa di Francia) – Sportitalia.

21:00 Benevento-Pisa (Serie B) – DAZN.

21:00 Barcellona-Granada (Liga) – DAZN e DAZN1.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.