Streaming Live Sampdoria-Inter Milan-Juventus Crotone-Roma Napoli-Spezia, dove vedere Partite Gratis Online Oggi Stasera

01:30 River Plate-Palmeiras (Copa Libertadores) – Dazn

12:00 Juventus-Roma (Semifinale Supercoppa Italiana Femminile) – Sky Sport Uno

12:30 Cagliari-Benevento (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Sampdoria-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A (Canale 483 Digitale Terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Sampdoria-Inter, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova mercoledì 6 gennaio con fischio d’inizio alle ore 15. L’Inter ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro la Sampdoria; soltanto a cavallo degli anni ’40 e ’50 i nerazzurri hanno registrato sette successi consecutivi contro i blucerchiati nella competizione.

15:00 Diretta Crotone-Roma (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Crotone-Roma, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Scida di Crotone mercoledì 6 gennaio con fischio d’inizio alle ore 15. La Roma ha vinto tutte le quattro partite di Serie A contro il Crotone con un punteggio complessivo di 9-0; quella giallorossa è l’unica squadra contro cui i calabresi non hanno ancora trovato la rete nel massimo campionato.

15:00 Atalanta-Parma (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre)

15:00 Torino-Verona (Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

15:00 Sassuolo-Genoa (Serie A) – Sky Sport (Canale 256 Satellite) e Sky Sport Serie A (Canale 473 Digitale Terrestre)

15:00 Lazio-Fiorentina (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Bologna-Udinese (Serie A) – Dazn e Dazn1+.

18:00 Diretta Napoli-Spezia (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Napoli-Spezia, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli mercoledì 6 gennaio con fischio d’inizio alle ore 18. Dopo non aver vinto alcuna delle prime cinque sfide in Serie B contro lo Spezia (2N, 3P), il Napoli ha ottenuto il successo in tutte le successive cinque (tra campionato cadetto e Coppa Italia).

18:00 Fiorentina-Milan (Semifinale Supercoppa Italiana Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

19:00 Lorient-Monaco (Ligue 1) – Dazn

19:00 Brest-Nizza (Ligue 1) – Dazn.

20:45 Diretta Milan-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Milan-Juventus, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Meazza di Milano mercoledì 6 gennaio con fischio d’inizio alle ore 20:45. Dopo il 4-2 dello scorso luglio, il Milan potrebbe vincere due partite di fila in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2010, quando sulla panchina rossonera c’era Leonardo.

20:45 Manchester United-Manchester City (League Cup) – Dazn

21:00 St Etienne-Paris SG (Ligue 1) – Dazn

21:00 Athletic-Barcellona (Ligue 1) – Dazn

21:00 Lille-Angers (Ligue 1) – Dazn

21:00 Lione-Lens (Ligue 1) – Dazn

21:00 Marsiglia-Montpellier (Ligue 1) – Dazn

21:00 Reims-Digione (Ligue 1) – Dazn

23:15 Boca Juniors-Santos (Copa Libertadores) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.