Cagliari-Benevento Streaming, dove vederla online e in TV

Cagliari-Benevento in diretta streaming a partire dalle ore 12:30 di mercoledì 6 gennaio 2021 su Sky. Partita valida per la 16a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale del nuovo anno.

Cagliari 15° in classifica con 14 punti. Arriva da duec sconfitte: prima in casa della Roma (3-2) e poi in casa contro il Napoli (1-4) nell’ultima giornata. Benevento 10° in classifica con 18 punti.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Cagliari-Benevento, match visibile su Sky

Nell’ultima partita ha perso in casa contro il Milan (0-2).

Cagliari-Benevento sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 251 del satellite) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

Cagliari-Benevento Streaming Live



Cagliari-Benevento sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.