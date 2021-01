Serie A, le partite della 16a giornata: da Sampdoria-Inter a Milan-Juventus.

, , in

Mercoledì 6 gennaio 2021 si gioca la 16a giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale del nuovo anno 2021. Come l’ultima giornata anche questa si giocherà tutta di un solo giorno. Si inizia alle ore 12:30 con Cagliari-Benevento. Alle ore 15:00 si giocheranno ben 7 partite simultanee: Sampdoria-Inter, Atalanta-Parma, Torino-Verona, Crotone-Roma, Sassuolo-Genoa, Lazio-Fiorentina e Bologna-Udinese. Alle ore 18:00 ochi puntati su Napoli-Spezia e alle 20:45 il posticipo per chiudere in bellezza: Milan-Juventus.

Dove vedere le partite del turno 16 di Serie A streaming e in tv.

12:30 Cagliari-Benevento – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Sampdoria-Inter – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).15:00 Atalanta-Parma – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).15:00 Torino-Verona – Sky Sport (Canale 255 Satellite, 486 Digitale Terrestre).15:00 Crotone-Roma – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).15:00 Sassuolo-Genoa – Sky Sport (Canale 256 Satellite).15:00 Lazio-Fiorentina – Dazn e Dazn1.15:00 Bologna-Udinese – Dazn e Dazn1+.18:00 Napoli-Spezia – Dazn e Dazn1.20:45 Milan-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).