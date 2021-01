Milan-Juventus Streaming, dove vederla online e in TV

, , in

Milan-Juventus in diretta streaming a partire dalle ore 20:45 di mercoledì 6 gennaio 2021 su Sky. Partita valida per la 16a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale del nuovo anno.

Milan capolista solitario con 37 punti. Unica squadra ancora imbattuta nei Top 5 campionati d’Europa. Arriva dalla sua terza vittoria consecutiva: 0-2 in casa del Benevento giocando in 10 uomini dal 60′. La Juventus di Pirlo è tornata alla vittoria (4-1 sull’Udinese) dopo la scandalosa sconfitta interna contro la Fiorentina (0-3).

Milan-Juventus, match visibile su Sky

Con una partita da recuperare (quella contro il Napoli), la Juve occupa la posizione numero 5 in classifica con 27 punti.

Milan-Juventus si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Milan-Juventus Streaming Live



Milan-Juventus sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.