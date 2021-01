Napoli-Spezia Streaming, dove vederla online e in TV

Napoli-Spezia in diretta streaming a partire dalle ore 18:00 di mercoledì 6 gennaio 2021 su Sky. Partita valida per la 16a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale del nuovo anno.

Napoli che occupa la quarta posizione in classifica con 28 punti dopo 14 partite (deve recuperare la partita contro la Juventus che in questo momento ha un punto in meno della formazione di Gattuso). Dopo tre partite senza successi il Napoli è tornato alla vittoria nell’ultima partita giocata: a Cagliari con il risultato di 1-4. Profondo rosso per Spezia (terzultimo con 11 punti) che arriva dalla sconfitta interna contro il Verona (0-1): terza sconfitta consecutiva e solo tre pareggi nelle ultime 8 partite.

Napoli-Spezia, match visibile su DAZN

Napoli-Spezia si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Napoli-Spezia Streaming Live



Napoli-Spezia sarà disponibile in Live-Streaming su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.