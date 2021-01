Bologna-Udinese Streaming, dove vederla online e in TV

Bologna-Udinese in diretta streaming a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 6 gennaio 2021 su Sky. Partita valida per la 16a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale del nuovo anno.

Bologna 12esimo in classifica con 16 punti, uno in più dell’Udinese. Quest’ultima ha perso 4-1 in casa della Juventus nell’ultimo turno. Il Bologna invece arriva da 4 pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali in casa della Fiorentina (0-0): una partita nella quale hanno preso sonno un po’ tutti.

Bologna-Udinese, match visibile su Sky

Bologna-Udinese si giocherà allo Stadio Renato Dall’Ara (Bologna) e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Bologna-Udinese Streaming Live



Bologna-Udinese sarà disponibile in Live-Streaming su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.