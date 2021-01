Crotone-Roma Streaming, dove vederla online e in TV

Crotone-Roma in diretta streaming a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 6 gennaio 2021 su Sky. Partita valida per la 16a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale del nuovo anno.

Crotone ultimo in classifica con soli 9 punti dopo 15 partite. Si presenta davanti ai suoi tifosi dopo la batosta di San Siro: sconfitta per 6-2 contro l’Inter di Conte. Discorso opposto per la Roma che grazia a Dzeko ha vinto 1-0 contro la Sampdoria nel precedente turno salendo al terzo posto in graduatoria in solitaria con 30 punti.

Crotone-Roma, match visibile su Sky

Crotone-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Crotone-Roma Streaming Live



Crotone-Roma sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.