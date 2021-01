Sassuolo-Genoa Streaming, dove vederla online e in TV

Sassuolo-Genoa in diretta streaming a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 6 gennaio 2021 su Sky. Partita valida per la 16a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale del nuovo anno.

Sassuolo sesto in classifica con 26 punti (uno in meno della Juventus). Dopo aver vinto in casa della Sampdoria (2-3) la formazione emiliana è andata a perdere 5-1 in casa dell’Atalanta nell’ultimo turno.

Sassuolo-Genoa, match visibile su Sky

Penultimo in classifica il Genoa (11 punti) che nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro la Lazio (1-1).

Sassuolo-Genoa si giocherà allo Stadio “MAPEI Stadium – Città del Tricolore” (Reggio nell’Emilia) e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport (Canale 256 Satellite).

Sassuolo-Genoa Streaming Live



Sassuolo-Genoa sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.