ROJADIRECTA Cagliari-Juventus Sassuolo-Genoa Udinese-Lecce, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 29 luglio 2020, dove spiccano Cagliari-Juventus Sassuolo-Genoa Udinese-Lecce, valide per la 37a giornata di Serie A, la penultima prima della fine di questa travagliata stagione.

19:30 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

19:30 Diretta Sampdoria-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il Milan non vince a Genova contro la Sampdoria dall’inizio della stagione 2016/2017, 0-1 grazie al gol di Bacca; i blucerchiati hanno vinto 3 delle ultime 5 gare disputate a Marassi, con gli unici scivoloni subiti per mano del Bologna prima e nel derby col Genoa da ultimo.

Diretta Sampdoria Milan con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Lazio-Brescia (Serie A) – Sky Sport (Canale 252 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

19:30 Diretta Sassuolo-Genoa (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

Dopo 4 vittorie consecutive, il Sassuolo è incappato in una striscia di altrettante gare senza vittorie, nelle quali ha raccolto prima i pareggi con Juventus e Cagliari, e poi patito le sconfitte con Milan e Napoli; il Genoa ha vinto solo una volta a Reggio Emilia in 6 precedenti, il 9 aprile 2016, grazie ad una rete di Dzemaili: per il resto, 4 le affermazioni degli emiliani ed un unico pareggio.

Diretta Sassuolo Genoa con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 485 Digitale Terrestre). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Diretta Udinese-Lecce (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

Finito un digiuno durato ben 7 partite, l’Udinese cerca ora la seconda vittoria casalinga consecutiva dopo il prestigioso successo per 2-1 ai danni della Juventus; nelle ultime 6 gare in trasferta, sono ben 5 le sconfitte subite dal Lecce, con l’unico pareggio a reti bianche di Cagliari.

Diretta Udinese Lecce con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 486 Digitale Terrestre). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Verona-Spal (Serie A) – Dazn e Dazn1.

21:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:45 Diretta Torino-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Nelle ultime 5 gare giocate in casa, il Torino si è aggiudicato i tre punti contro Udinese, Brescia e Genoa; assieme alla sconfitta con la Lazio e da ultimo un pareggio col Verona. Sono 9 consecutive ora le gare in trasferta giocate dalla Roma senza mai pareggiare: 5 vittorie e 4 sconfitte il bilancio dei giallorossi nel periodo di tempo considerato.

Diretta Torino Roma con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:45 Fiorentina-Bologna (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

21:45 Diretta Cagliari-Juventus (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Il Cagliari ha vinto 9 volte su un totale di 38 gare disputate in Sardegna tra le due compagini nel massimo campionato calcistico del nostro Paese, i pareggi sono 12 e le vittorie esterne dei bianconeri 17: il risultato che manca da più tempo è il pareggio, stagione 2005/2006, con vantaggio rossoblù di Suazo e pareggio juventino con Cannavaro.

Diretta Cagliari Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.