Lazio-Fiorentina Streaming, dove vederla online e in TV

Lazio-Fiorentina in diretta streaming a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 6 gennaio 2021 su Sky. Partita valida per la 16a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale del nuovo anno.

Lazio nona in graduatoria con 22 punti. Nell’ultimo turno di Serie A ha pareggiato 1-1 in casa del Genoa. Nel precedente aveva perso 3-2 in casa del Milan. Dopo il clamoroso successo in casa della Juventus per 0-3, la Fiorentina (14esima con 15 punti) è stata bloccata sullo 0-0 a Firenze dal Bologna in una partita assolutamente noiosa.

Lazio-Fiorentina, match visibile su Sky

Lazio-Fiorentina si giocherà allo Stadio Olimpico (Roma) e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Lazio-Fiorentina Streaming Live



Lazio-Fiorentina sarà disponibile in Live-Streaming su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.