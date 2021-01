ROJADIRECTA TV: Napoli-Spezia (Coppa Italia) Tottenham-Liverpool (Premier League) TarjetaRojaOnline, Orario Partite Streaming Gratis Online Oggi Stasera.

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline) di oggi giovedì 28 gennaio 2021, dove spiccano Napoli-Spezia (Coppa Italia) e Tottenham-Liverpool (Premier League).

13:00 Inter-Genoa (Campionato Primavera) – Sportitalia.

21:00 Streaming Napoli-Spezia (Coppa Italia) – Rai Uno in chiaro.

Napoli impegnato in Coppa Italia contro lo Spezia in programma staasera e valido per i quarti di finale della competizione. Azzurri a caccia della vittoria scaccia crisi contro la sorpresa targata Italiano, bravo a espugnare già il Maradona lo scorso 6 gennaio.

Diretta Napoli Spezia in chiaro su Rai Uno e con i canali digitali di Rai Sport HD, 57 del digitale terrestre. Disponibile in streaming gratis su qualsiasi dispositivo, grazie alla piattaforma Rai Play. Da tablet e smartphone bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà collegarsi al sito.

21:00 Streaming Tottenham-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Il Tottenham di José Mourinho sfida il Liverpool di Jurgen Klopp nel big match della 20a giornata di Premier League, riedizione della finale di Champions League del 2019. Gli uomini di Klopp sono usciti dalla FA Cup e in Premier League non vincono da cinque partite, con le ultime quattro senza segnare neanche un gol. Ma gli Spurs hanno vinto solo uno degli ultimi 18 scontri diretti

Diretta Tottenham-Liverpool sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Ajax-Willem Ii (Eredivisie) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

