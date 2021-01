NAPOLI SPEZIA Streaming Diretta Gratis info Rojadirecta TarjetaRojaOnline: da vedere su RAI Play | Coppa Italia

Napoli Spezia Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline: dove vederla in video live internet. Alle ore 20:45 di oggi giovedì 28 gennaio 2021, si gioca Napoli Spezia in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2020-2021 giunta alla sua 74a edizione. Gara a eliminazione diretta.

Napoli Spezia chiudono il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia sfidandosi allo Stadio Diego Armando Maradona: calcio d’inizio fissato alle ore 21, direzione di gara affidata a Fourneau. In semifinale ci sono già Inter, Juventus e Atalanta, con quest’ultima che sarà l’avversaria della vincente di stasera.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Napoli Spezia streaming diretta gratis senza Rojadirecta italiano, dove vederla.

Napoli Spezia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Napoli Spezia probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. Allenatore Gattuso.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Chabot, S Bastoni; Deiola, M. Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Farias. Vincenzo Italiano.