NAPOLI EMPOLI Streaming Gratis info ROJADIRECTA Diretta su RAI Play | Coppa Italia

Napoli Empoli Streaming Gratis Link (senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline): dove vedere video live internet. Alle ore 17:45 di oggi mercoledì 13 gennaio 2021, si gioca Napoli Empoli in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Partita degli ottavi di finale della Coppa Italia Coca-Cola 2020-2021 giunta alla sua 74ª edizione e che si gioca dopo Fiorentina-Inter delle 15.

Il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021 offre all’Empoli la prestigiosa chance di assaporare un po’ di Serie A, affrontando il Napoli nella partita da dentro o fuori che vale l’accesso ai quarti del torneo. La vincente dell’incrocio tra Napoli ed Empoli, ai quarti di Coppa Italia se la vedrà con una tra Roma o Spezia.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Napoli Empoli streaming e tv senza Rojadirecta, dove vederla.



Napoli Empoli sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Napoli Empoli probabili formazioni.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Llorente. Allenatore Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri. Allenatore Dionisi.