JUVENTUS GENOA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Diretta su RAI Play | Coppa Italia

Juventus Genoa Streaming Gratis Link (senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline): dove vedere video live internet. Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 13 gennaio 2021, si gioca Juventus Genoa in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Partita degli ottavi di finale della Coppa Italia Coca-Cola 2020-2021 giunta alla sua 74ª edizione.

L’ultimo precedente in Coppa Italia tra Juventus e Genoa è datato dicembre 2017, in panchina per i bianconeri c’era Massimiliano Allegri, mentre i liguri erano guidati ancora da Ballardini. Marcatori Dybala e Higuain, per il 2-0 finale per i campioni d’Italia in carica. L’ottavo di finale di Coppa Italia si gioca su gara secca: in caso di parità, si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori.

Juventus Genoa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Juventus Genoa probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Bani, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Pjaca. Allenatore Davide Ballardini.