ROJADIRECTA TV Lazio-Roma Chievo-Entella Vicenza-Frosinone TarjetaRojaOnline: ORARIO Streaming Gratis Online Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi venerdì 15 gennaio 2021, dove spicca il Derby della Capitale Lazio-Roma in apertura della 18a giornata di Serie A.



18:45 PSG-Bordeaux (Division 1 Feminine) – DAZN.

19:00 Streaming Chievo-Entella (Serie B) – DAZN e DAZN1.

La prima trasferta del 2021 per l’Entella, che oggi alle 19:00 sfiderà il Chievo al Bentegodi nell’anticipo del 18esimo turno di Serie B. La gara sarà diretta dal sig. Daniele Paterna di Teramo, che in stagione ha già arbitrato i biancocelesti in occasione del match di Coppa Italia contro il Torino. Al suo fianco il sig. Stefano Alassio e il sig. Alessio Berti. Il quarto uomo sarà il sig. Eugenio Abbattista.

Diretta Chievo Entella sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:30 Union Berlino-Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

20:45 Streaming Lazio-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Lazio Roma si affrontano nel Derby della Capitale: primo anticipo della 18a giornata di Serie A. Lulic è tornato nella lista della Serie A ed è convocabile. Fuori Djavan Anderson. Recuperato Correa. Coppia d’attacco Immobile-Caicedo, in difesa Acerbi al centro tra Luiz Felipe e Radu. A centrocampo, non al meglio ma recuperato Luis Alberto. Sugli esterni confermati Lazzari e Marusic. Pedro è tornato in gruppo e sarà disponibile, ma difficilmente Fonseca lo schiererà dal 1′. Confermato dunque l’undici che ha pareggiato conl’Inter, con Villar che vince il ballottaggio con Cristante per affiancare Veretout in mezzo al campo.

Diretta Lazio Roma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Vicenza-Frosinone (Serie B) – DAZN e Rai Sport

21:00 Fulham-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Montpellier-Monaco (Ligue 1) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

