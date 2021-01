LAZIO ROMA Streaming Gratis info TarjetaRojaOnline ROJADIRECTA, dove vedere Diretta TV: Sky Online o DAZN?

Lazio-Roma in diretta streaming senza Rojadirecta a partire dalle ore 20:45 di oggi venerdì 15 gennaio 2021 sui canali digitali. Derby della Capitale numero 153 in Serie A: si gioca il primo anticipo della 18esima giornata.

Lazio-Roma si gioca allo Stadio Olimpico di Roma. È dal dicembre 2016 che la Roma non vince un derby di campionato in casa della Lazio: due pareggi e un successo biancoceleste negli ultimi tre in ordine di tempo con la squadra di Inzaghi come ospitante.

Lazio-Roma Probabili Formazioni.



Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Ciro Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cataldi, Fares, Proto, Strakosha.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Edin Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calafiori, Mirante, Santon, Zaniolo.

Lazio-Roma Diretta TV, match visibile su Sky al posto di Rojadirecta



Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Lazio-Roma Streaming Live alternativo a TarjetaRojaOnline.



Lazio-Roma sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.