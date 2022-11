NAPOLI EMPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match Online con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Atalanta-Napoli Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 14a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi martedì 8 novembre 2022 allo stadio Maradona con calcio d’inizio alle ore 18:30 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Il Napoli non ha pareggiato nessuna delle ultime sette partite giocate di martedì in Serie A (6V, 1P) e in casa è addirittura imbattuto in questo giorno della settimana, grazie a cinque vittorie e un pareggio, sempre con almeno due gol segnati. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Atalanta-Napoli gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Atalanta-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Né la sconfitta infrasettimanale contro il Liverpool, che ha interrotto la sequenza di 13 vittorie consecutive, né l’infortunio al suo talismano Khvicha Kvaratskhelia, hanno impedito al Napoli di ottenere la sua nona vittoria consecutiva in Serie A battendo l’Atalanta 2-1 sabato a Bergamo. Ora anche l’allenatore Luciano Spalletti ha ammesso che il suo Napoli è uno dei contendenti per lo ‘Scudetto’, giocando secondo lui un calcio offensivo che richiede “assumersi dei rischi”.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kvaratskhelia, Rrahmani.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano. Allenatore Zanetti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Destro, De Winter, Grassi, Tonelli.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Galetto di Rovigo e Di Giacinto di Teramo. Quarto Uomo: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. VAR: Fabbri di Ravenna. Assistente VAR: Paganessi di Bergamo.

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe di Serie A, grazie a sette vittorie, incluse le quattro più recenti, e due pareggi: è da ottobre 2021 che i partenopei non vincono cinque gare interne di fila nella competizione.

Atalanta-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Atalanta-Napoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Atalanta-Napoli affidata a Ricky Buscaglia e Emanuele Giaccherini (al commento tecnico).

L’ultima delle tre doppiette di Giacomo Raspadori in Serie A è arrivata contro l’Empoli, il 9 gennaio 2022; tutte le marcature multiple del classe 2000 nella competizione sono state realizzate con il Sassuolo e fuori casa.

Atalanta-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Victor Osimhen ha realizzato 10 gol nelle sue ultime nove partite casalinghe di Serie A, inclusa la sua prima tripletta nei maggiori cinque campionati europei, contro il Sassuolo: sono tre reti in più di quelle segnate nelle prime 20 gare interne nel campionato italiano per l’attaccante del Napoli.

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

L’Empoli ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte di Serie A (1V, 1P), tanti pareggi quanti nelle precedenti 10 gare esterne nella competizione (1V, 6P).