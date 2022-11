CREMONESE MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere la Partita Online con Cellulare Tablet PC

Dove vedere Diretta Cremonese-Milan Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 14a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi martedì 8 novembre 2022 allo stadio Giovanni Zini di Cremona con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane, subito dopo Napoli-Empoli Streaming e Spezia-Udinese che si giocano entrambe alle 18:30. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

I rossoneri Campioni d’Italia in carica affrontano la Cremonese, penultima in classifica, ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale in massima serie. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Cremonese-Milan gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Cremonese-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Mentre l’allenatore del Milan Stefano Pioli può essere soddisfatto del record della sua squadra di avere vinto cinque delle ultime sei partite di campionato (1 sconfitta), l’incapacità del Milan di mantenere la porta inviolata potrebbe essere una preoccupazione crescente per l’allenatore italiano che ha rinnovato recentemente il proprio contratto.

La sua squadra ha subìto gol in otto delle nove partite precedenti di Serie A, il che significa che non solo ha dovuto fare molto affidamento sul proprio attacco, ma il Milan è stato anche coinvolto in più partite di Serie A con entrambe le squadre che hanno segnato (dieci) rispetto a qualsiasi altra squadra.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez, Ghiglione; Escalante, Castagnetti; Valeri, Zanimacchia, Meité; Okereke. Allenatore Massimiliano Alvini.

A disposizione in panchina: Sarr, Saro, Lochoshvili, Hendry, Ndiaye, Baez, Milanese, Acella, Felix, Quagliata, Buonaiuto, Tsadjout, Ciofani. Indisponibili: Dessers, Radu, Ascacibar. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Rebic; Origi. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Gabbia, Thiaw, Adli, Krunic, Pobega, Vranckx, Bakayoko, De Ketelaere, Leao, Lazetic. Indisponibili: Calabria, Florenzi, Ibrahimovic, Maignan, Saelemaekers. Squalificati: Giroud, Theo Hernandez.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Valeriani e Cipressa. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Di Martino.

Solo una squadra non è riuscita a segnare in più partite casalinghe di Serie A rispetto alla Cremonese (quattro).

Cremonese-Milan in TV al posto di Rojadirecta Canale



Cremonese-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Cremonese-Milan anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Telecronaca di Cremonese-Milan affidata a Pierluigi Pardo con l’appoggio tecnico di Massimo Ambrosini.

Il Milan è l’unica squadra contro cui Daniel Ciofani ha sia segnato che servito un assist in Serie A: una rete e un passaggio vincente con la maglia del Frosinone nel campionato 2015/16. Non ha preso parte a nessuna marcatura però nelle due sfide più recenti con i rossoneri nella competizione (nel 18/19, sempre con i ciociari).

Cremonese-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Cremonese-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

A Cremona Pioli dovrà tamponare due assenze di rilievo (oltre alla solita, corposa lista di infortunati), dal momento che Hernandez e Giroud saranno squalificati.

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Cremonese-Milan Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Cremonese-Milan Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Dall’inizio del 2022, Rafael Leão è l’unico giocatore del Milan in doppia cifra tra gol e assist in trasferta in Serie A: 10 partecipazioni per il portoghese, frutto di una rete e ben nove passaggi vincenti.