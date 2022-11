INTER BOLOGNA Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere il match Online con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Inter-Bologna Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 14a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi mercoledì 9 novembre 2022 allo stadio San Siro con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Da una parte il Bologna è la squadra che ha perso più punti situazione di vantaggio in questa Serie A (14), dall’altra l’Inter è invece una delle due formazioni, con il Monza, a non aver recuperato alcun punto dopo essersi trovata sotto nel punteggio nel campionato in corso. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Inter-Bologna gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Bologna Streaming, presentazione match e probabili formazioni



L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite casalinghe in Serie A; dall’ultima giornata dello scorso campionato nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet interni nella competizione (anche Juventus a quota cinque).

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, D’Ambrosio, Lukaku.

Il Bologna ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro il Monza, e in questa stagione non ha mai evitato la sconfitta per due gare esterne consecutive; inoltre, i rossoblù non ottengono due successi di fila fuori casa da novembre 2021.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Barrow; Arnautovic. Allenatore Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonifazi.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como. Guardalinee: Vivenzi e Zingarelli. Quarto Uomo: Sacchi. VAR: Paolo Silvio Mazzoleni. Assistente VAR: Di Martino.

Inter-Bologna in TV al posto di Rojadirecta Canale



Inter-Bologna in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Inter-Bologna anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Inter-Bologna affidata a Stefano Borghi e Marco Parolo (al commento tecnico).

Nicolò Barella ha realizzato già tre gol in casa in questo campionato, in sei presenze; e ha già eguagliato il suo miglior risultato in una singola stagione di Serie A (tre gol in 17 partite interne nel 2021/22).

Inter-Bologna Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Inter-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Bologna ha vinto gli ultimi tre match di campionato: l’ultima volta che la squadra rossoblu ha ottenuto almeno quattro successi di fila in Serie A risale al maggio 1967 (sei in quel caso).

Sul sito del TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Inter-Bologna Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Inter-Bologna Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.