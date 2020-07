INTER BOLOGNA Streaming info ROJADIRECTA Link Gratis su Cellulare, dove vederla: DAZN o Sky Live?

Dove vedere Inter Bologna Streaming Gratis senza Rojadirecta. L’Inter di Antonio Conte apre la domenica della 30ª giornata di Serie A sfidando al Meazza il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Per i nerazzurri, terzi in classifica con 64 punti, frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, prosegue la rincorsa alle prime due posizioni della graduatoria, con la Lazio distante 4 lunghezze e la Juventus capolista 8. Gli emiliani invece si trovano in 11ª posizione a quota 38, con un cammino di 10 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, e vogliono giocarsi fino alla fine le loro chance di conquistare un posto per la prossima Europa League, con il 7° posto che dista soltanto 5 lunghezze.

Inter Bologna ⚽ viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

L’Inter ha raccolto 3 vittorie nelle ultime 4 di campionato in casa, pareggiando solo nel rocambolesco 3-3 col Sassuolo; in totale, 15 gol fatti e ben 6 subiti. Il Bologna ha vinto 3 delle ultime 4 partite lontano dal Dall’Ara: a Ferrara, a Roma contro i giallorossi e a Genova con la Sampdoria; tra le ultime 2, la sconfitta nella capitale ma contro la Lazio.

Partita Inter Bologna ⚽ live streaming su DAZN disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Inter Bologna non viene trasmessa in chiaro.