INTER-BOLOGNA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Inter Bologna Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 di oggi sabato 18 settembre 2021, l’Inter di Simone Inzaghi riceve al Giuseppe Meazza di San Siro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic, che nell’ultimo turno ha battuto l’Hellas Verona, nel match valido per la 4a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter Bologna streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter Bologna Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; J Correa, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sanchez, Dzeko. Indisponibili: Eriksen, Brazao, Sensi.

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Sansone. Allenatore Sinisa Mihajlovic.

A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Soumaoro, Theate, Mbaye, Dijks, Amey, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk, Vignato, Barrow. Indisponibili: Schouten, Kingsley.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Di Vuolo, Imperiale. IV uomo: Gariglio. VAR: Guida. AVAR: Paterna.

Inter Bologna Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Inter Bologna in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter Bologna Streaming alternativa Rojadirecta?

Inter Bologna non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.